Главная Лыжи Новости

Фрида Карлссон выиграла гонку с раздельного старта на Кубке мира — 2025/2026 в Финляндии

Фрида Карлссон выиграла гонку с раздельного старта на Кубке мира — 2025/2026 в Финляндии
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Фрида Карлссон одержала победу в гонке с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию 10 км за 25.57,6.

Второе место заняла ещё одна представительница Швеции, Линн Сван. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс. Российская лыжница Дарья Непряева стала четвёртой.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:57.6
2
Линн Сван
Швеция
+4.1
3
Джессика Диггинс
США
+6.2

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 25.57,6.
  2. Линн Сван (Швеция) — отставание 4,1.
  3. Джессика Диггинс (США) +6,2.
  4. Дарья Непряева (Россия) +16,5.
  5. Хейди Венг (Норвегия) +17,0.
