Фото: Дарья Непряева на цветочной церемонии после четвёртого места на КМ в Лахти
Российская лыжница Дарья Непряева приняла участие в цветочной церемонии после четвёртого места в гонке с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:57.6
2
Линн Сван
Швеция
+4.1
3
Джессика Диггинс
США
+6.2
Она преодолела дистанцию 10 км за 26.14,1, отстав от победительницы, шведки Фриды Карлссон, на 16,5 секунды. До призового места Дарье не хватило 10,3 секунды.
Фото: Кадр из трансляции Okko
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:
- Фрида Карлссон (Швеция) — 25.57,6.
- Линн Сван (Швеция) — отставание 4,1.
- Джессика Диггинс (США) +6,2.
- Дарья Непряева (Россия) +16,5.
- Хейди Венг (Норвегия) +17,0.
