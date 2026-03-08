Фото: Дарья Непряева на цветочной церемонии после четвёртого места на КМ в Лахти

Российская лыжница Дарья Непряева приняла участие в цветочной церемонии после четвёртого места в гонке с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия).

Она преодолела дистанцию 10 км за 26.14,1, отстав от победительницы, шведки Фриды Карлссон, на 16,5 секунды. До призового места Дарье не хватило 10,3 секунды.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты: