Савелий Коростелёв занял третье место в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв завоевал призовое место в гонке с раздельного старта классическим стилем, финишировав на третьем месте на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.56,5.

Савелий Коростелёв впервые в своей карьере финишировал в топ-3 в гонке на этапе Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты: