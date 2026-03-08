Йоханнес Клебо победил в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Лахти

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.22,6.

Второе место заняла ещё один представитель Норвегии, Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Тройку призёров замкнул российский лыжник Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.22,6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 22,1. Савелий Коростелёв (Россия) +33,9. Арси Руусканен (Финляндия) +40,9. Ийво Нисканен (Финляндия) +43,8.