Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо победил в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Лахти

Йоханнес Клебо победил в гонке с раздельного старта на этапе Кубка мира в Лахти
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.22,6.

Второе место заняла ещё один представитель Норвегии, Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Тройку призёров замкнул российский лыжник Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.22,6.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 22,1.
  3. Савелий Коростелёв (Россия) +33,9.
  4. Арси Руусканен (Финляндия) +40,9.
  5. Ийво Нисканен (Финляндия) +43,8.
Материалы по теме
Савелий Коростелёв занял третье место в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти
Материалы по теме
Непряева провела фантастическую гонку! Но осталась четвёртой, проиграв только суперзвёздам
Непряева провела фантастическую гонку! Но осталась четвёртой, проиграв только суперзвёздам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android