Фото призёров гонки на 10 км на Кубке мира в Финляндии, где Коростелёв стал третьим
Российский лыжник Савелий Коростелёв, а также норвежские спортсмены Йоханнес Клебо и Мартин Лёвстрём Нюэнгет сделали совместное фото призёров после гонки с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия).
Фото: Кадр из трансляции Okko
Победу одержал Йоханнес Клебо (23.22,6), второе место занял Нюэнгет с отставанием 22,1 секунды. Савелий Коростелёв занял третье место, уступив Клебо 33,9 секунды. 22-летний россиянин впервые в карьере поднялся на подиум Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
