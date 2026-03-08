Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
14:15 Мск
Лыжи Новости

Фото призёров гонки на 10 км на Кубке мира в Финляндии, где Коростелёв стал третьим

Фото призёров гонки на 10 км на Кубке мира в Финляндии, где Коростелёв стал третьим
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв, а также норвежские спортсмены Йоханнес Клебо и Мартин Лёвстрём Нюэнгет сделали совместное фото призёров после гонки с раздельного старта классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия).

Фото: Кадр из трансляции Okko

Победу одержал Йоханнес Клебо (23.22,6), второе место занял Нюэнгет с отставанием 22,1 секунды. Савелий Коростелёв занял третье место, уступив Клебо 33,9 секунды. 22-летний россиянин впервые в карьере поднялся на подиум Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.22,6.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 22,1.
  3. Савелий Коростелёв (Россия) +33,9.
  4. Арси Руусканен (Финляндия) +40,9.
  5. Ийво Нисканен (Финляндия) +43,8.
Комментарии
