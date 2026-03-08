Видео: Савелий Коростелёв отреагировал на первую медаль Кубка мира в карьере
22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился первыми эмоциями от завоевания призового места на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Россиянин занял третью позицию в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
Коростелёв впервые в своей карьере завоевал медаль на этапе Кубка мира. Его дебют состоялся в декабре 2025 года.
