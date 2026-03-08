Видео: Савелий Коростелёв отреагировал на первую медаль Кубка мира в карьере

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился первыми эмоциями от завоевания призового места на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Россиянин занял третью позицию в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем.

Коростелёв впервые в своей карьере завоевал медаль на этапе Кубка мира. Его дебют состоялся в декабре 2025 года.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.22,6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 22,1. Савелий Коростелёв (Россия) +33,9. Арси Руусканен (Финляндия) +40,9. Ийво Нисканен (Финляндия) +43,8.