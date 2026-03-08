Петухов: ждали медаль от Коростелёва на КМ — поборолся с зубастиками Клебо и Нюэнгетом

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов высказался о третьем месте российского лыжника Савелия Коростелёва, которое он завоевал в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Лахти. Россиянин проиграл победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 33,9 секунды на финише.

«Ждали медаль от Савелия! Он всё был по четвёртым местам, по деревяшкам. Сегодня же получилось сделать хорошую гонку. Видели, насколько он хорош — сразу взял высокий темп. Савелий продемонстрировал мастерство и поборолся с зубастиками Клебо и Нюэнгетом. Дал отпор финнам и итальянцам с норвежцами. Очень классная гонка. Савелий грамотно её провёл. Всё к этому шло. Хорошо, что это свершилось в этом сезоне. У него будет мотивация на следующий сезон», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.