Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Лыжи

Петухов: ждали медаль от Коростелёва на КМ — поборолся с зубастиками Клебо и Нюэнгетом

Петухов: ждали медаль от Коростелёва на КМ — поборолся с зубастиками Клебо и Нюэнгетом
Комментарии

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов высказался о третьем месте российского лыжника Савелия Коростелёва, которое он завоевал в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Лахти. Россиянин проиграл победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо 33,9 секунды на финише.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

«Ждали медаль от Савелия! Он всё был по четвёртым местам, по деревяшкам. Сегодня же получилось сделать хорошую гонку. Видели, насколько он хорош — сразу взял высокий темп. Савелий продемонстрировал мастерство и поборолся с зубастиками Клебо и Нюэнгетом. Дал отпор финнам и итальянцам с норвежцами. Очень классная гонка. Савелий грамотно её провёл. Всё к этому шло. Хорошо, что это свершилось в этом сезоне. У него будет мотивация на следующий сезон», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

