Савелий Коростелёв принёс России первую медаль Кубка мира за четыре года

Лыжник Савелий Коростелёв, ставший бронзовым призёром классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), стал первым за почти четыре года представителем России с медалью соревнований. Гонка, принёсшая ему награду, прошла сегодня, 8 марта 2026 года. В последний раз до этого российские лыжники на Кубке мира завоевали медаль 27 февраля 2022 года, тогда Наталья Непряева взяла серебро также в классической разделке в Лахти.

Напомним, российские лыжники были отстранены от участия в Кубке мира в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году Коростелёв и младшая сестра Натальи Непряевой Дарья получили нейтральный статус и смогли выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.