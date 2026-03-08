Савелий Коростелёв принёс России первую медаль Кубка мира за четыре года
Поделиться
Лыжник Савелий Коростелёв, ставший бронзовым призёром классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), стал первым за почти четыре года представителем России с медалью соревнований. Гонка, принёсшая ему награду, прошла сегодня, 8 марта 2026 года. В последний раз до этого российские лыжники на Кубке мира завоевали медаль 27 февраля 2022 года, тогда Наталья Непряева взяла серебро также в классической разделке в Лахти.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
Напомним, российские лыжники были отстранены от участия в Кубке мира в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году Коростелёв и младшая сестра Натальи Непряевой Дарья получили нейтральный статус и смогли выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Комментарии
- 8 марта 2026
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:53
-
15:42
-
15:39
-
15:35
-
15:27
-
15:21
-
15:13
-
14:00
-
13:31
-
13:27
-
13:08
-
13:02
-
12:09
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:00
-
09:56
-
09:30
- 7 марта 2026
-
21:39
-
21:26
-
19:49
-
19:40
-
15:22
-
15:15
-
13:44
-
13:02
-
12:11
-
11:56
-
11:55