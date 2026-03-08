Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв принёс России первую медаль Кубка мира за четыре года

Савелий Коростелёв принёс России первую медаль Кубка мира за четыре года
Комментарии

Лыжник Савелий Коростелёв, ставший бронзовым призёром классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), стал первым за почти четыре года представителем России с медалью соревнований. Гонка, принёсшая ему награду, прошла сегодня, 8 марта 2026 года. В последний раз до этого российские лыжники на Кубке мира завоевали медаль 27 февраля 2022 года, тогда Наталья Непряева взяла серебро также в классической разделке в Лахти.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

Напомним, российские лыжники были отстранены от участия в Кубке мира в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году Коростелёв и младшая сестра Натальи Непряевой Дарья получили нейтральный статус и смогли выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Материалы по теме
Видео: Савелий Коростелёв отреагировал на первую медаль Кубка мира в карьере
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android