Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо отреагировал на первую бронзовую медаль Савелия Коростелёва на Кубке мира

Йоханнес Клебо отреагировал на первую бронзовую медаль Савелия Коростелёва на Кубке мира
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о завоевании россиянином Савелием Коростелёвым бронзовой медали в классической разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

«Здорово, что он сделал такой шаг вперёд в этом сезоне. Когда он появился в Давосе, мы думали, что ему далеко от топ-результатов. Однако он медленно, но верно двигался вперёд. Он начинает уверенно демонстрировать высокий уровень и будет ещё лучше в следующем году», — сказал Клебо в эфире телеканала Viaplay.

Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус, позволивший ему выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным. До этого российские лыжники были отстранены после начала событий на Украине в 2022 году.

Савелий Коростелёв принёс России первую медаль Кубка мира за четыре года
Комментарии
