Йоханнес Клебо отреагировал на первую бронзовую медаль Савелия Коростелёва на Кубке мира

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о завоевании россиянином Савелием Коростелёвым бронзовой медали в классической разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
«Здорово, что он сделал такой шаг вперёд в этом сезоне. Когда он появился в Давосе, мы думали, что ему далеко от топ-результатов. Однако он медленно, но верно двигался вперёд. Он начинает уверенно демонстрировать высокий уровень и будет ещё лучше в следующем году», — сказал Клебо в эфире телеканала Viaplay.
Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус, позволивший ему выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным. До этого российские лыжники были отстранены после начала событий на Украине в 2022 году.
