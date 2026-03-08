«Небольшая победа». Савелий Коростелёв — о первой в карьере медали Кубка мира

Лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на завоевание первой в карьере медали Кубка мира. Россиянин стал бронзовым призёром классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

— Первый в карьере подиум на Кубке мира. Что ты чувствуешь?

— Для меня это небольшая победа.

— Лишь небольшая?

— Да, потому что есть два парня выше меня (смеётся), — сказал Коростелёв в эфире Viaplay.

Напомним, российские лыжники были отстранены от участия в Кубке мира в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус и смогли выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.