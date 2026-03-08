«Небольшая победа». Савелий Коростелёв — о первой в карьере медали Кубка мира
Лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на завоевание первой в карьере медали Кубка мира. Россиянин стал бронзовым призёром классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
— Первый в карьере подиум на Кубке мира. Что ты чувствуешь?
— Для меня это небольшая победа.
— Лишь небольшая?
— Да, потому что есть два парня выше меня (смеётся), — сказал Коростелёв в эфире Viaplay.
Напомним, российские лыжники были отстранены от участия в Кубке мира в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус и смогли выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
