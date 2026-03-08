Скидки
Кубок мира. 10км Классика. Мужчины. Раздельный старт
Лыжи

Губерниев отреагировал на подиум Коростелёва и 4-е место Непряевой на Кубке мира в Лахти

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на бронзовую медаль российского лыжника Савелия Коростелёва и четвёртое место место Дарьи Непряевой в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Лахти.

«Победы в лыжах на Кубке мира у наших грядут!!! Непряева — четвёртая, Савелий уже в призах!!! Подиум назревал!!! И созрел!!! Молодцы!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

22-летний Коростелёв впервые в карьере поднялся на подиум этапа Кубка мира. 23-летняя Непряева тоже показала лучший результат в карьере — четвёртое место в 10 секундах от пьедестала.

