Коростелёв признался, что чуть не упал во время разделки на КМ, в которой выиграл бронзу

Лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что практически упал на первом круге гонки классическим стилем на 10 км в Лахти (Финляндия), где в итоге стал обладателем бронзовой медали. Российский спортсмен посетовал, что мог потерять из-за этого некоторое количество секунд.
— Тяжело было добраться до подиума здесь?
— Да, но я рад быть здесь. У меня были проблемы на первом круге. Я падал, не знаю, попало ли это в трансляцию, это было на последней части заключительного подъёма. Там был лёд под снегом, так что я поскользнулся и начал падать, может быть, всего на три секунды, но это было не хорошо (смеётся), — сказал Коростелёв в эфире Viaplay.
Напомним, российские лыжники были отстранены от участия в Кубке мира в 2022 году из-за событий на Украине. В 2025 году Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус и смогли выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
