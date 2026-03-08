Скидки
Савелий Коростелёв обратился к женщинам после выигрыша медали Кубка мира 8 марта, видео

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв поздравил девушек с Международным женским днём после завоевания первой в карьере медали на этапе Кубке мира.

22-летний спортсмен финишировал на третьем месте на девятом этапе КМ-2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.56,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

«С 8 марта, девочки!» — сказал Коростелёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 23.22,6.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 22,1.
  3. Савелий Коростелёв (Россия) +33,9.
  4. Арси Руусканен (Финляндия) +40,9.
  5. Ийво Нисканен (Финляндия) +43,8.
