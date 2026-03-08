Савелий Коростелёв обратился к женщинам после выигрыша медали Кубка мира 8 марта, видео

Российский лыжник Савелий Коростелёв поздравил девушек с Международным женским днём после завоевания первой в карьере медали на этапе Кубке мира.

22-летний спортсмен финишировал на третьем месте на девятом этапе КМ-2025/2026, который проходит в Лахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.56,5.

«С 8 марта, девочки!» — сказал Коростелёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Лахти. Гонка на 10 км классическим стилем. Результаты: