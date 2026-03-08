Савелий Коростелёв раскрыл планы на окончание текущего сезона после бронзы в Лахти

Лыжник Савелий Коростелёв раскрыл свои планы на окончание нынешнего соревновательного сезона, рассказав, что ему осталось провести лишь ещё одну гонку в рамках Кубка мира перед возвращением к соревнованиям в России. Сегодня, 8 марта, россиянин выиграл первую медаль Кубка мира, став бронзовым призёром классической разделки в Лахти (Финляндия).
— Верил ли ты, что сможешь забраться на подиум в этом сезоне?
— Да, конечно. Это мой любимый вид гонок, так что у меня были большие ожидания сегодня (смеётся).
— Какой у тебя план на остаток этого сезона?
— У меня осталась ещё одна гонка на Кубке мира, это тоже марафон на 50 км. После этого я вернусь на соревнования в Россию, так что я пропущу Лейк-Плэсид, — сказал Коростелёв в эфире Viaplay.
Мужской масс-старт на 11-м этапе Кубка мира в Норвегии пройдёт 14 марта. Финал Кубка России в Кировске стартует 28 марта.
