Савелий Коростелёв — о будущем: смогу ли победить Йоханнеса Клебо? Конечно

Лыжник Савелий Коростелёв амбициозно высказался о своих ожиданиях от следующего соревновательного сезона, заявив, что считает, что может превзойти 11-кратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, а также чаще заезжать на подиум на этапах Кубка мира.

— Учитывая твой текущий уровень, как думаешь, что можно ожидать в будущем?

— Мой уровень сейчас — это третье место среди всех сильнейших (смеётся). Никто же не пропускал? И я надеюсь, что в следующем сезоне подиум станет чем-то нормальным, перестанет быть сюрпризом или чем-то, что бывает только по праздникам.

— Ты думаешь, что сможешь победить Йоханнеса Клебо?

— Конечно (смеётся), — сказал Коростелёв в эфире Viaplay.

Сегодня, 8 марта, Коростелёв выиграл первую в карьере медаль на этапе Кубка мира, став бронзовым призёром классической разделки в Лахти (Финляндия).