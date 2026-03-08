Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не буду плохо спать по ночам». Йоханнес Клебо — о заявлении Савелия Коростелёва

«Не буду плохо спать по ночам». Йоханнес Клебо — о заявлении Савелия Коростелёва
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо с иронией отреагировал на заявление россиянина Савелия Коростелёва больше тренироваться с целью обойти его в гонках Кубка мира в следующем сезоне.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

«Я об этом даже не думаю (улыбается). Сезон подходит к концу. Я не буду плохо спать по ночам из-за этих слов», — приводит слова Клебо NRK.

Сегодня, 8 марта, Клебо стал победителем классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Коростелёв стал бронзовым призёром этой гонки, впервые в карьере выиграв медаль соревнований. Следующая очная гонка норвежца и россиянина состоится 14 марта — они побегут масс-старт на 50 км в рамках 11-го этапа Кубка мира в Норвегии.

Материалы по теме
Савелий Коростелёв — о будущем: смогу ли победить Йоханнеса Клебо? Конечно
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android