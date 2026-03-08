«Не буду плохо спать по ночам». Йоханнес Клебо — о заявлении Савелия Коростелёва
Поделиться
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо с иронией отреагировал на заявление россиянина Савелия Коростелёва больше тренироваться с целью обойти его в гонках Кубка мира в следующем сезоне.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
«Я об этом даже не думаю (улыбается). Сезон подходит к концу. Я не буду плохо спать по ночам из-за этих слов», — приводит слова Клебо NRK.
Сегодня, 8 марта, Клебо стал победителем классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Коростелёв стал бронзовым призёром этой гонки, впервые в карьере выиграв медаль соревнований. Следующая очная гонка норвежца и россиянина состоится 14 марта — они побегут масс-старт на 50 км в рамках 11-го этапа Кубка мира в Норвегии.
Комментарии
- 8 марта 2026
-
16:43
-
16:35
-
16:24
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:53
-
15:42
-
15:39
-
15:35
-
15:27
-
15:21
-
15:13
-
14:00
-
13:31
-
13:27
-
13:08
-
13:02
-
12:09
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:00
-
09:56
-
09:30
- 7 марта 2026
-
21:39
-
21:26
-
19:49
-
19:40
-
15:22
-
15:15
-
13:44
-
13:02