«Не буду плохо спать по ночам». Йоханнес Клебо — о заявлении Савелия Коростелёва

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо с иронией отреагировал на заявление россиянина Савелия Коростелёва больше тренироваться с целью обойти его в гонках Кубка мира в следующем сезоне.

«Я об этом даже не думаю (улыбается). Сезон подходит к концу. Я не буду плохо спать по ночам из-за этих слов», — приводит слова Клебо NRK.

Сегодня, 8 марта, Клебо стал победителем классической разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Коростелёв стал бронзовым призёром этой гонки, впервые в карьере выиграв медаль соревнований. Следующая очная гонка норвежца и россиянина состоится 14 марта — они побегут масс-старт на 50 км в рамках 11-го этапа Кубка мира в Норвегии.