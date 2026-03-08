Савелий Коростелёв рассказал, что ему нужно делать, чтобы обойти Йоханнеса Клебо
Российский лыжник Савелий Коростелёв после завоевания бронзовой медали в классической разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) высказался о перспективах в будущем обойти соперников, оказавшихся выше него на подиуме — норвежцев Йоханнеса Клебо и Мартина Нюэнгета.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
«В следующий раз я постараюсь обогнать двух других. [Мой сегодняшний результат] означает, что я близок к цели и иду к ней благодаря своему тренировочному процессу. Мне нужно делать это всё чаще и чаще, и тогда я их обойду», — приводит слова Коростелёва NRK.
Бронза в Лахти стала для Коростелёва первой медалью на Кубке мира в карьере. Следующая его гонка в рамках соревнований пройдёт 14 марта — россиянин побежит масс-старт на 50 км в Норвегии.
