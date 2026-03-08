Савелий Коростелёв рассказал, что ему нужно делать, чтобы обойти Йоханнеса Клебо

Российский лыжник Савелий Коростелёв после завоевания бронзовой медали в классической разделке на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) высказался о перспективах в будущем обойти соперников, оказавшихся выше него на подиуме — норвежцев Йоханнеса Клебо и Мартина Нюэнгета.

«В следующий раз я постараюсь обогнать двух других. [Мой сегодняшний результат] означает, что я близок к цели и иду к ней благодаря своему тренировочному процессу. Мне нужно делать это всё чаще и чаще, и тогда я их обойду», — приводит слова Коростелёва NRK.

Бронза в Лахти стала для Коростелёва первой медалью на Кубке мира в карьере. Следующая его гонка в рамках соревнований пройдёт 14 марта — россиянин побежит масс-старт на 50 км в Норвегии.