Чемпионат России по лыжным гонкам — 2026: список победителей и призёров всех гонок

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по лыжным гонкам — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком победителей и призёров всех гонок.
Мужчины:
гонка на 10 км классическим стилем:
1. Александр Большунов (Татарстан) — 23.59,9.
2. Сергей Ардашев (Татарстан) +14,4.
3. Иван Горбунов (Татарстан) +30,5.
скиатлон 10+10 км:
1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 47.29,9.
2. Егор Митрошин (ХМАО-Югра) +0,1.
3. Дмитрий Жуль (Татарстан) +0,3.
3. Александр Кузнецов (ХМАО-Югра) +0,3.
спринт свободным стилем:
1. Александр Большунов (Татарстан) — 3.18,8.
2. Егор Митрошин (ХМАО-Югра) +0,1.
3. Иван Горбунов (Татарстан) +0,25.
командный спринт классическим стилем:
1. Татарстан-2 — 24.18,85.
2. Тюменская область-1 +0,51.
3. Татарстан-1 +0,59.
эстафета 4х7,5 км:
1. Татарстан-2 — 1:13.31,6.
2. Татарстан-1 +0,1.
3. Коми-1 +0,5.
масс-старт 50 км свободным стилем:
1. Александр Большунов (Татарстан) — 2:15.52,5.
2. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +40,3.
3. Евгений Семяшкин (Коми) +41,2.
Женщины:
гонка на 10 км классическим стилем:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 28.17,1.
2. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +3,1.
3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,8.
скиатлон 10+10 км:
1. Вероника Степанова (Татарстан) — 51.48,2.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,0.
3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +2,9.
спринт свободным стилем:
1. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 3.55,09.
2. Вероника Степанова (Татарстан) +0,16.
3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +0,2.
командный спринт классическим стилем:
1. Свердловская область — 28.43,32.
2. Коми +0,91.
3. Татарстан-1 +1,06…
эстафета 4х7,5 км:
1. Тюменская область — 1 — 1:28.10,3.
2. Ленинградская область +3,7.
3. Татарстан-1 +22,9.
масс-старт 50 км свободным стилем:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 2:27.28,9.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +2.20,1.
3. Екатерина Булычева (Ленинградская область) +2.27,0.
смешанная эстафета 4х5 км:
1. Татарстан-1 — 58.58,0.
2. Ленинградская область-1 +1,6.
3. Тюменская область — 1 +2,0.