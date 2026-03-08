Чемпионат России по лыжным гонкам — 2026: список победителей и призёров всех гонок

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по лыжным гонкам — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком победителей и призёров всех гонок.

Мужчины:

гонка на 10 км классическим стилем:

1. Александр Большунов (Татарстан) — 23.59,9.

2. Сергей Ардашев (Татарстан) +14,4.

3. Иван Горбунов (Татарстан) +30,5.

скиатлон 10+10 км:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 47.29,9.

2. Егор Митрошин (ХМАО-Югра) +0,1.

3. Дмитрий Жуль (Татарстан) +0,3.

3. Александр Кузнецов (ХМАО-Югра) +0,3.

спринт свободным стилем:

1. Александр Большунов (Татарстан) — 3.18,8.

2. Егор Митрошин (ХМАО-Югра) +0,1.

3. Иван Горбунов (Татарстан) +0,25.

командный спринт классическим стилем:

1. Татарстан-2 — 24.18,85.

2. Тюменская область-1 +0,51.

3. Татарстан-1 +0,59.

эстафета 4х7,5 км:

1. Татарстан-2 — 1:13.31,6.

2. Татарстан-1 +0,1.

3. Коми-1 +0,5.

масс-старт 50 км свободным стилем:

1. Александр Большунов (Татарстан) — 2:15.52,5.

2. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +40,3.

3. Евгений Семяшкин (Коми) +41,2.

Женщины:

гонка на 10 км классическим стилем:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 28.17,1.

2. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +3,1.

3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,8.

скиатлон 10+10 км:

1. Вероника Степанова (Татарстан) — 51.48,2.

2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,0.

3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +2,9.

спринт свободным стилем:

1. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 3.55,09.

2. Вероника Степанова (Татарстан) +0,16.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +0,2.

командный спринт классическим стилем:

1. Свердловская область — 28.43,32.

2. Коми +0,91.

3. Татарстан-1 +1,06…

эстафета 4х7,5 км:

1. Тюменская область — 1 — 1:28.10,3.

2. Ленинградская область +3,7.

3. Татарстан-1 +22,9.

масс-старт 50 км свободным стилем:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 2:27.28,9.

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +2.20,1.

3. Екатерина Булычева (Ленинградская область) +2.27,0.

смешанная эстафета 4х5 км:

1. Татарстан-1 — 58.58,0.

2. Ленинградская область-1 +1,6.

3. Тюменская область — 1 +2,0.