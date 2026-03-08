Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS отреагировала на первый подиум Савелия Коростелёва на Кубке мира

FIS отреагировала на первый подиум Савелия Коростелёва на Кубке мира
Савелий Коростелёв
Комментарии

Официальный аккаунт Международной лыжной федерации (FIS) опубликовал пост, в котором написаны поздравления для российского спортсмена Савелия Коростелёва в связи с первым подиумом в карьере на Кубке мира. Сегодня, 8 марта, лыжник стал третьим в разделке на этапе в Лахти (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9

«Адаптация, самоотдача и награда для большого таланта, который только формируется. Первый подиум на Кубке мира для Савелия Коростелёва», — написано в посте FIS в социальных сетях.

Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус, позволивший ему выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным. До этого российские лыжники были отстранены после начала событий на Украине в 2022 году.

Материалы по теме
Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира
Коростелёв пробил злополучный барьер! Российский лыжник стал третьим на этапе Кубка мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android