FIS отреагировала на первый подиум Савелия Коростелёва на Кубке мира
Официальный аккаунт Международной лыжной федерации (FIS) опубликовал пост, в котором написаны поздравления для российского спортсмена Савелия Коростелёва в связи с первым подиумом в карьере на Кубке мира. Сегодня, 8 марта, лыжник стал третьим в разделке на этапе в Лахти (Финляндия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Лахти, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
08 марта 2026, воскресенье. 14:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
23:22.6
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+22.1
3
Савелий Коростелёв
Россия
+33.9
«Адаптация, самоотдача и награда для большого таланта, который только формируется. Первый подиум на Кубке мира для Савелия Коростелёва», — написано в посте FIS в социальных сетях.
Напомним, Коростелёв получил нейтральный статус, позволивший ему выступать на международных соревнованиях, лишь в 2025 году, когда это стало возможным. До этого российские лыжники были отстранены после начала событий на Украине в 2022 году.
Комментарии
