Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидирует, Коростелёв — 11-й

11-кратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. По итогам 13 стартов из 16 в его активе 936 очков. Россиянин Савелий Коростелёв после бронзы разделки в Лахти (Финляндии) остался на 11-й позиции.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины (по состоянию на 8 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 936 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 808.

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 775.

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 694.

5. Андреас Рее (Норвегия) — 687.

6. Элиа Барп (Италия) — 604.

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 526.

8. Арси Руусканен (Финляндия) — 493.

9. Уго Лапалус (Франция) — 475.

10. Мика Фермойлен (Австрия) — 474.

11. Савелий Коростелёв (Россия) — 466.