Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидирует, Коростелёв — 11-й

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидирует, Коростелёв — 11-й
Йоханнес Клебо
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо продолжает лидировать в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. По итогам 13 стартов из 16 в его активе 936 очков. Россиянин Савелий Коростелёв после бронзы разделки в Лахти (Финляндии) остался на 11-й позиции.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, мужчины (по состоянию на 8 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 936 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 808.
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 775.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 694.
5. Андреас Рее (Норвегия) — 687.
6. Элиа Барп (Италия) — 604.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 526.
8. Арси Руусканен (Финляндия) — 493.
9. Уго Лапалус (Франция) — 475.
10. Мика Фермойлен (Австрия) — 474.
11. Савелий Коростелёв (Россия) — 466.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
FIS отреагировала на первый подиум Савелия Коростелёва на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android