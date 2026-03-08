Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — первый, Коростелёв поднялся на 13-е место

Российский лыжник Савелий Коростелёв поднялся на 13-ю позицию в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после разделки на этапе в финском Лахти. Там россиянин завоевал бронзу. Лидирует в тотале многократный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 8 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1996 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1350.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1136.

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1171.

5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063.

6. Гус Шумахер (США) — 949.

7. Элиа Барп (Италия) — 869.

8. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.

9. Андреас Рее (Норвегия) — 825.

10. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 775.

...

13. Савелий Коростелёв (Россия) — 725.