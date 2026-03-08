Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — первый, Коростелёв поднялся на 13-е место

Савелий Коростелёв
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв поднялся на 13-ю позицию в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после разделки на этапе в финском Лахти. Там россиянин завоевал бронзу. Лидирует в тотале многократный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 8 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1996 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1350.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1136.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1171.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063.
6. Гус Шумахер (США) — 949.
7. Элиа Барп (Италия) — 869.
8. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
9. Андреас Рее (Норвегия) — 825.
10. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 775.
...
13. Савелий Коростелёв (Россия) — 725.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидирует, Коростелёв — 11-й
