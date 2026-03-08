Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — в лидерах, а Непряева уже 13-я

Российская лыжница, участница Олимпиады-2026 Дарья Непряева поднялась на две позиции в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. Она занимает 13-е место, а лидером является американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт, женщины (по состоянию на 8 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1091 очко.

2. Моа Илар (Швеция) – 903.

3. Хейди Венг (Норвегия) — 702.

4. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 655.

5. Фрида Карлсон (Швеция) — 640.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 587.

7. Эбба Андерссон (Швеция) — 540.

8. Майя Дальквист (Швеция) — 509.

9. Астрид Слинн (Норвегия) — 506.

10. Хелен Хоффман (Германия) – 485.

...

13. Дарья Непряева (Россия) — 431.