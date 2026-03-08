Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — лидирует, Дарья Непряева стала 17-й

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — лидирует, Дарья Непряева стала 17-й
Джессика Диггинс
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Россиянка Дарья Непряева поднялась на 17-ю позицию по итогам этапа в Лахти (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 8 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1898 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1634.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1331.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 978.
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 932.
6. Надине Фендрих (Швейцария) — 918.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 910.
8. Юханна Матинтало (Финляндия) – 879.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 874.
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 871.
...
17. Дарья Непряева (Россия) — 697.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — в лидерах, а Непряева уже 13-я
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android