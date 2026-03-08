Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс — лидирует, Дарья Непряева стала 17-й

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Россиянка Дарья Непряева поднялась на 17-ю позицию по итогам этапа в Лахти (Финляндия).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 8 марта):
1. Джессика Диггинс (США) – 1898 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1634.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1331.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 978.
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 932.
6. Надине Фендрих (Швейцария) — 918.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 910.
8. Юханна Матинтало (Финляндия) – 879.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 874.
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 871.
...
17. Дарья Непряева (Россия) — 697.