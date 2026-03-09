40-летний Петтер Нортуг ведёт переговоры с другой страной, чтобы выступить на ЧМ-2027

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг ищет способ выступить на чемпионате мира – 2027 по лыжным гонкам, который пройдёт в Фалуне (Швеция).

40-летний норвежец не питает надежд отобраться в сборную Норвегии, учитывая высочайший уровень конкуренции в команде.

Летом Нортуг вёл переговоры с Мексикой, чтобы представить страну на ЧМ-2027, однако они не увенчались успехом. Также Петтер общался по этому поводу с представителями Австрии, Лихтенштейна, Мальты и Катара, тоже безрезультатно.

«Появился новый вариант. Так что есть надежда. Есть те, кто, прочитав об этом, предложил свои варианты. Я мало что могу сказать. Мы находимся в процессе, в ходе которого надеемся, что всё разрешится. Это сложно. Но моя мечта – быть в числе первых на чемпионате мира. Было бы здорово завершить свою карьеру там», — приводит слова Нортуга Langrenn.

Отметим, что Нортугу нужно завершить процесс смены спортивного гражданства до 1 мая 2026 года, чтобы успеть выступить на ЧМ-2027.