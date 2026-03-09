Скидки
Клебо ответил, сможет ли Коростелёв войти в элиту лыжников на Кубке мира

Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил, сможет ли 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв в следующем сезоне начать оказывать давление на элиту Кубка мира и постепенно войти в её состав.

«Всё может случиться. Есть много лыжников, которые тренируются усердно и хорошо, поэтому есть много тех, кто может быть наверху. Но, я думаю, попадание на пьедестал поможет сохранить ему мотивацию», — приводит слова Клебо NRK.

Ранее, 8 марта, Коростелёв впервые в карьере поднялся на подиум Кубка мира. Савелий стал третьим в гонке с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Лахти. Клебо эту гонку выиграл.

