«Я бы хотел, чтобы они вернулись». Призёр ОИ-2026 Делож — о российских лыжниках

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года французский лыжник Маттис Делож высказался об отсутствии российских лыжников на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

– В 2022 году российские лыжники выступали под нейтральным флагом и завоевали почти половину медалей в мужской программе на Олимпиаде. В Милане выступал лишь один Савелий Коростелёв. Сожалели ли вы об их отсутствии на Играх-2026?

– Я не разбираюсь в политических вопросах. Решение – такое, какое есть. Коростелёв очень успешен, в прошлом году он выиграл общий зачёт Кубка России. Он может быть лучшим россиянином, и я победил его во всех трёх гонках, в которых стал призёром.

Я думаю, что ни один российский лыжник не забрал бы у меня мои медали. Но, со спортивной точки зрения, я бы хотел, чтобы русские вернулись, но не я принимаю это решение, – приводит слова Деложа Nordic Magazine.