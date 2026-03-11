На курорте «Манжерок» состоится Финал Кубка России и ЧР по горнолыжному спорту

С 13 по 18 марта всесезонный курорт Сбера «Манжерок» примет Финал Кубка России и национальный чемпионат по горнолыжному спорту. На сертифицированных FIS алтайских склонах более 120 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны определят лучших в слаломе и слаломе-гиганте. За четыре дня соревнований будет разыграно 4 комплекта медалей.

В борьбу за золото вступят титулованные горнолыжники с опытом выступлений на Олимпийских играх и этапах Кубка мира.

В числе главных фаворитов у мужчин: участник пяти Олимпиад, победитель и многократный призёр этапов КМ Александр Хорошилов, борьбу которому постараются навязать Семён Ефимов, Александр Андриенко, Иван Кузнецов и другие атлеты.

Среди женщин основные медальные ожидания связаны с Юлией Плешковой, Екатериной Ткаченко и Виталиной Гириной.

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 14 марта. Спортсмены и сотрудники курорта «Манжерок» прокатятся по трассе с флагом Российской Федерации — по заявлению организаторов, размер полотна побьёт все существующие рекорды в истории подобных спусков. Для гостей мероприятия будут работать фотобудка с моментальной печатью, выступление артистов и танцевальных коллективов, видеоспинер с вращающейся камерой 360 градусов, а также чайная станция и фотозона.

«Манжерок» второй год подряд принимает чемпионат России. Деталями предстоящих соревнований поделился генеральный директор курорта Владимир Щербинин: «Наша команда отлично подготовила склоны к спортивному сезону. Трассы курорта в прошлом году получили аккредитацию Международной федерации лыжного спорта. Главные гонки национального календаря пройдут на трассе курорта «Сибирь». Для слалома-гиганта здесь была подготовлена трасса протяжённостью более 1200 м с перепадом высот 450 метров. Это самый большой перепад высот среди трасс, используемых для проведения гигантского слалома в России», — отметил Щербинин.