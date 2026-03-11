Пеклецова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде в Уфе, Гончарова — вторая

Российская лыжница Алина Пеклецова стала победительницей индивидуальной гонки дистанцией 5 км свободным стилем на Всероссийской зимней Универсиаде, проходящей в Уфе. Спортсменка, выступившая на этих соревнованиях за ПГУ (Пенза), преодолела дистанцию за 14 минут 58,9 секунды.

Обладательницей серебряной медали стала Карина Гончарова, представляющая СибГУФК. Её отставание от лидера составило 5,2 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина, выступившая за тот же вуз, что и Пеклецова, с отставанием 6,2 секунды.

На минувшем чемпионате России по лыжным гонкам — 2026 в Южно-Сахалинске Алина Пеклецова приняла участие в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км и в скиатлоне на 20 км, завоевав в этих состязаниях бронзовые медали.