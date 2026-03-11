Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Трегубов выиграл индивидуальную гонку на Универсиаде в Уфе, Карпасюк — второй

Трегубов выиграл индивидуальную гонку на Универсиаде в Уфе, Карпасюк — второй
Комментарии

Российский лыжник Илья Трегубов стал победителем индивидуальной гонки дистанцией 10 км свободным стилем на Всероссийской зимней Универсиаде, проходящей в Уфе. Спортсмен, выступивший на этих соревнованиях за ПГУ (Пенза), показал время 23 минуты 27,4 секунды.

Обладателем серебряной медали стал Данила Карпасюк, представлявший ЮУрГУ (Челябинск) и отставший от лидера на 11,5 секунды. Тройку призёров замкнул Илья Чертков, выступивший за ЧГАФКиС (Пермский край) с отставанием от победителя на 12,1 секунды.

Ранее женскую индивидуальную гонку дистанцией 5 км на текущей Всероссийской Универсиаде в Уфе выиграла Алина Пеклецова.

Материалы по теме
Пеклецова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде в Уфе, Гончарова — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android