Трегубов выиграл индивидуальную гонку на Универсиаде в Уфе, Карпасюк — второй

Российский лыжник Илья Трегубов стал победителем индивидуальной гонки дистанцией 10 км свободным стилем на Всероссийской зимней Универсиаде, проходящей в Уфе. Спортсмен, выступивший на этих соревнованиях за ПГУ (Пенза), показал время 23 минуты 27,4 секунды.

Обладателем серебряной медали стал Данила Карпасюк, представлявший ЮУрГУ (Челябинск) и отставший от лидера на 11,5 секунды. Тройку призёров замкнул Илья Чертков, выступивший за ЧГАФКиС (Пермский край) с отставанием от победителя на 12,1 секунды.

Ранее женскую индивидуальную гонку дистанцией 5 км на текущей Всероссийской Универсиаде в Уфе выиграла Алина Пеклецова.