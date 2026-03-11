Скидки
Расписание этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Драммене

12 марта в норвежском Драммене пройдёт 10-й этап Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований этапа в Драммене.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026. 10-й этап. Драммен (Норвегия). Расписание этапа (время – московское):

16:00. Спринт 1,2 км. Женщины. Классический стиль, квалификация.
16:35. Спринт 1,2 км. Мужчины. Классический стиль, квалификация.
18:30. Начало четвертьфиналов.

Кубок мира – 2025/2026 проходит с 28 ноября 2025 по 22 марта 2026 года. Лидерами общего зачёта являются норвежец Йоханнес Клебо (1996 очков) и американка Джессика Диггинс (1898 очков).

В соревнованиях сезона-2025/2026 принимают участие два представителя России – Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Российские лыжники участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
