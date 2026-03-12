Скидки
Главная Лыжи Новости

Лыжи, Кубок мира, 10-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Лыжи, Кубок мира, 10-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 12 марта, в Драммене (Норвегия) пройдёт 10-й этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026, который продлится один день. В рамках соревнований состоится женский спринт дистанцией 1,2 км. Начало квалификации запланировано на 16:00 мск, четвертьфинальные забеги начнутся в 18:30. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
12 марта 2026, четверг. 16:00 МСК
Не началось

Шведская лыжница Майя Дальквист лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 660 очков. Вторую строчку занимает ещё одна шведка Йоханна Хагстрём (615). Тройку сильнейших замыкает швейцарка Надине Фендрих (610). Россиянка Дарья Непряева (75) располагается на 50-й строчке.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
