Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Лыжи, Кубок мира, 10-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 12 марта, в Драммене (Норвегия) пройдёт 10-й этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам, который продлится один день. В рамках соревнований состоится мужской спринт дистанцией 1,2 км. Начало квалификации запланировано на 16:35 мск, четвертьфинальные забеги начнутся в 19:00. Трансляцию гонки можно посмотреть на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
12 марта 2026, четверг. 16:35 МСК
Не началось

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. В активе норвежца 760 очков.

На втором и третьем местах также находятся норвежские лыжники Ларс Хегген (552) и Оскар Опстад Вике (460). Российский лыжник Савелий Коростелёв занимает 71-ю строчку (52).

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
