Вяльбе ответила, кого считает сильнейшей действующей лыжницей России

Вяльбе ответила, кого считает сильнейшей действующей лыжницей России
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что считает Алину Пеклецову сильнейшей из российских лыжниц на данный момент.

«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках её догоняли, и над техникой прохождения спусков ей ещё нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у неё своеобразная посадка.

Возможно, ей не хватает каких-то спринтерских качеств на финише, но такие спортсменки тоже в своё время выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира, та же Терезе Йохауг. Алина работает над этим. Тем не менее я всё равно считаю её номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Комментарии
