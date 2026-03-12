Линн Сван выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Драммене

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей квалификации спринта дистанцией 1,2 км на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Спортсменка показала результат 2.41,87.
Второй результат показала соотечественница Сван Йонна Сундлинг, отставшая от победительницы на 2,52 секунды. Тройку лидеров замкнула немка Колетта Ридцек — её отставание составило 4,74 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Драммен. Спринт, квалификация. Женщины
1. Линн Сван (Швеция) — 2.41,87.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 2,52 секунды.
3. Колетта Ридцек (Германия) +4,74.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,0.
5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +6,59.
6. Моа Лундгрен (Швеция) +6,93.