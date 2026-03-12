Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Классика
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Драммен. Спринт, квалификация. Женщины, результат 12 марта 2026

Линн Сван выиграла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Комментарии

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей квалификации спринта дистанцией 1,2 км на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Спортсменка показала результат 2.41,87.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
12 марта 2026, четверг. 16:00 МСК
Окончено

Второй результат показала соотечественница Сван Йонна Сундлинг, отставшая от победительницы на 2,52 секунды. Тройку лидеров замкнула немка Колетта Ридцек — её отставание составило 4,74 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Драммен. Спринт, квалификация. Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 2.41,87.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 2,52 секунды.

3. Колетта Ридцек (Германия) +4,74.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +6,0.

5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +6,59.

6. Моа Лундгрен (Швеция) +6,93.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Непряева провела фантастическую гонку! Но осталась четвёртой, проиграв только суперзвёздам
Непряева провела фантастическую гонку! Но осталась четвёртой, проиграв только суперзвёздам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android