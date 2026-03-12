Йоханнес Клебо выиграл квалификацию мужского спринта на этапе Кубка мира в Драммене

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем квалификации мужского спринта дистанцией 1,2 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Драммене. Спортсмен финишировал за 2.24,88.

Второй результат показал американец Бен Огден, отставший от победителя на 2,6 секунды. Тройку лидеров замкнул Симоне Мочеллини из Италии — его отставание составило 2,7 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Драммен, Спринт, квалификация. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.24,88.

2. Бен Огден (США) — отставание 2,59 секунды.

3. Симоне Мочеллини (Италия) +2,64.

4. Алвар Мюльбак (Швеция) +2,64.

5. Ондржей Черни (Чехия) +3,15.

6. Кристиан Коллеруд (Норвегия) +3,21.