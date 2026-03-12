Клебо жёстко упал и не смог отобраться в финал спринта на этапе Кубка мира в Драммене

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо сенсационно не смог пробиться в финал спринта в классическом стиле на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).
В первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег.
Фото: скриншот из трансляции
По всей видимости, американец Бен Огден наехал Клебо на лыжи, после чего начался завал. Норвежец же упал и весьма сильно ударился затылком.
Фото: скриншот из трансляции
Йоханнес с трудом поднялся и в сопровождении судей покинул трассу.
Фото: скриншот из трансляции
Полуфинальный забег выиграл шведский лыжник Антон Гран.