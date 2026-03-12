Скидки
Главная Лыжи Новости

Клебо жёстко упал и не смог отобраться в финал спринта на этапе Кубка мира в Драммене

Клебо жёстко упал и не смог отобраться в финал спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо сенсационно не смог пробиться в финал спринта в классическом стиле на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
12 марта 2026, четверг. 19:40 МСК
Окончено

В первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег.

Фото: скриншот из трансляции

По всей видимости, американец Бен Огден наехал Клебо на лыжи, после чего начался завал. Норвежец же упал и весьма сильно ударился затылком.

Фото: скриншот из трансляции

Йоханнес с трудом поднялся и в сопровождении судей покинул трассу.

Фото: скриншот из трансляции

Полуфинальный забег выиграл шведский лыжник Антон Гран.

Комментарии
