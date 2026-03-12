Скидки
Кубок мира. Спринт. Классика
Лыжи

Йонна Сундлинг выиграла спринт классикой на этапе Кубка мира в Драммене, Шистад — вторая

Йонна Сундлинг выиграла спринт классикой на этапе Кубка мира в Драммене, Шистад — вторая
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринта классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира – 2025/2026 в Драммене (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2026, четверг. 19:53 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:59.6
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+0.8
3
Надине Фендрих
Швейцария
+1.6

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.59,6.
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,8.
3. Надине Фендрих (Швейцария) +1,6.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +3,0.
5. Лаура Гиммлер (Германия) +4,0.

Отметим, что квалификацию данного спринта выиграла олимпийская чемпионка 2026 года шведка Линн Сван. Однако в своём полуфинале Линн заняла третье место и не смогла отобраться в финал.

