Йонна Сундлинг выиграла спринт классикой на этапе Кубка мира в Драммене, Шистад — вторая

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей спринта классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира – 2025/2026 в Драммене (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.59,6.

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — отставание 0,8.

3. Надине Фендрих (Швейцария) +1,6.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +3,0.

5. Лаура Гиммлер (Германия) +4,0.

Отметим, что квалификацию данного спринта выиграла олимпийская чемпионка 2026 года шведка Линн Сван. Однако в своём полуфинале Линн заняла третье место и не смогла отобраться в финал.