Норвежец Эвенсен выиграл спринт классикой на этапе КМ в Драммене, Клебо выбыл в полуфинале

Норвежский лыжник Ансгар Эвенсен стал победителем спринта классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира – 2025/2026 в Драммене (Норвегия). Чех Иржи Туж оказался вторым (для него это первая медаль на таком уровне в карьере). Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Кристиан Коллеруд, в Драммене он дебютировал на уровне КМ.

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Мужчины

1. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2.31,24.

2. Иржи Туж (Чехия) – отставание 0,31.

3. Кристиан Коллеруд (Норвегия) +0,35.

4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +0,43.

5. Жуль Шаппа (Франция) +0,86.

Отметим, что победитель пролога, лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо не смог отобраться в финальный забег, так как жёстко упал в полуфинале.