Кубок мира. Спринт. Классика
Главная Лыжи Новости

Норвежец Эвенсен выиграл спринт классикой на этапе КМ в Драммене, Клебо выбыл в полуфинале

Норвежец Эвенсен выиграл спринт классикой на этапе КМ в Драммене, Клебо выбыл в полуфинале
Комментарии

Норвежский лыжник Ансгар Эвенсен стал победителем спринта классическим стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира – 2025/2026 в Драммене (Норвегия). Чех Иржи Туж оказался вторым (для него это первая медаль на таком уровне в карьере). Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Кристиан Коллеруд, в Драммене он дебютировал на уровне КМ.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2026, четверг. 20:05 МСК
Окончено
1
Ансгар Эвенсен
Норвегия
2:31.2
2
Иржи Туж
Чехия
+0.3
3
Kristian Kollerud
Норвегия
+0.3

Лыжные гонки. Кубок мира, 10-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Мужчины

1. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2.31,24.
2. Иржи Туж (Чехия) – отставание 0,31.
3. Кристиан Коллеруд (Норвегия) +0,35.
4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +0,43.
5. Жуль Шаппа (Франция) +0,86.

Отметим, что победитель пролога, лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо не смог отобраться в финальный забег, так как жёстко упал в полуфинале.

