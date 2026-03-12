Скидки
Лыжи

Петтер Нортуг заявил, что Клебо может досрочно завершить сезон из-за падения в Драммене

Петтер Нортуг заявил, что Клебо может досрочно завершить сезон из-за падения в Драммене
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о жёстком падении 11-кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира Йоханнеса Клебо в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

«Мне стало спокойнее, когда я услышал, что он в больнице. Когда получаешь такой сильный удар головой о плотный слой искусственного снега, это почти как об асфальт. Нужно обследоваться, поэтому хорошо, что Йоханнес едет туда и получит заключение.

Это было неприятное зрелище. Его тело разворачивает на 180 градусов, он падает на спину и ударяется затылком о снег. Трассу солили, поэтому мы знаем, что снег довольно твёрдый. Надеемся, что с Йоханнесом всё будет хорошо и мы увидим его в субботу (марафон на этапе Кубка мира в Осло. – Прим. «Чемпионата»).

Это падение может обойтись дороже, чем выглядело со стороны. К счастью, он поднялся на ноги и получает помощь. Когда речь идёт о травме головы, в худшем случае сезон может быть завершён досрочно», — приводит слова Нортуга Dagbladet.

