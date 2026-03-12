Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. Спринт. Классика
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Надеюсь, он не злится». Бен Огден ответил, считает ли себя виновным в падении Клебо

«Надеюсь, он не злится». Бен Огден ответил, считает ли себя виновным в падении Клебо
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2026 американский лыжник Бен Огден прокомментировал жёсткое падение 11-кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира Йоханнеса Клебо в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия). Именно Огден первым упал и угодил прямо на лыжи Клебо, из-за чего тот не удержался на ногах и сильно ударился затылком.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
12 марта 2026, четверг. 19:40 МСК
Окончено

— Что произошло?
— Я не совсем понял, всё, что я хотел, — это оставаться в борьбе. Там невероятно скользко, я потерял равновесие, и, не знаю — я просто упал.

— Ты разговаривал с Клебо там?
— Нет, он был не в настроении разговаривать, но я подождал и поприветствовал его. Надеюсь, он не злится, и надеюсь, что с ним всё в порядке.

— Чувствовал ли ты себя виноватым?
— Я не чувствовал, что это моя вина, я не совсем понимаю. Я сделал это не специально, поэтому не чувствую особой вины. Однако я надеюсь, что он тоже не считает это моей виной. Посмотрим, — приводит слова Огдена NRK.

Материалы по теме
Клебо доставили в больницу после жёсткого падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене
Фото
Клебо жёстко упал и не смог отобраться в финал спринта на этапе Кубка мира в Драммене
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android