«Надеюсь, он не злится». Бен Огден ответил, считает ли себя виновным в падении Клебо

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2026 американский лыжник Бен Огден прокомментировал жёсткое падение 11-кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира Йоханнеса Клебо в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия). Именно Огден первым упал и угодил прямо на лыжи Клебо, из-за чего тот не удержался на ногах и сильно ударился затылком.

— Что произошло?

— Я не совсем понял, всё, что я хотел, — это оставаться в борьбе. Там невероятно скользко, я потерял равновесие, и, не знаю — я просто упал.

— Ты разговаривал с Клебо там?

— Нет, он был не в настроении разговаривать, но я подождал и поприветствовал его. Надеюсь, он не злится, и надеюсь, что с ним всё в порядке.

— Чувствовал ли ты себя виноватым?

— Я не чувствовал, что это моя вина, я не совсем понимаю. Я сделал это не специально, поэтому не чувствую особой вины. Однако я надеюсь, что он тоже не считает это моей виной. Посмотрим, — приводит слова Огдена NRK.