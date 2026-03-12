Момент жёсткого падения Йоханнеса Клебо в спринте на этапе КМ в Драммене

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо жёстко упал в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

В первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег. Завал начался с падения американца Бена Огдена, который буквально упал на лыжи Клебо, из-за чего норвежец не удержался на ногах и при падении жёстко ударился затылком.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента завала с участием Йоханнеса Клебо.

Видео доступно в телеграм-канале «Окко Зимний спорт». Права на него принадлежат ООО «Окко».

Йоханнес с трудом поднялся и в сопровождении судей покинул трассу. После инцидента Клебо был доставлен в больницу.