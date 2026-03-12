Скидки
Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Лыжи

«Это ужасно». В сборной Норвегии высказались о состоянии Клебо после падения в Драммене

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен высказался о состоянии 11-кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира Йоханнеса Клебо после падения в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

В первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег. Завал начался с падения американца Бена Огдена, который буквально упал на лыжи Клебо, из-за чего норвежец не удержался на ногах и при падении жёстко ударился затылком.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
12 марта 2026, четверг. 19:40 МСК
Окончено

«Я поговорил с ним в машине скорой помощи. Его развернуло, и он ударился затылком о землю. Это ужасно. Дальнейшее обследование он пройдёт в больнице. Он немного вялый, но больше мне пока нечего сказать. Мы с ним нормально поговорили, однако ему необходим медицинский осмотр», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Клебо доставили в больницу после жёсткого падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене
Фото
Клебо жёстко упал и не смог отобраться в финал спринта на этапе Кубка мира в Драммене
