«Это ужасно». В сборной Норвегии высказались о состоянии Клебо после падения в Драммене

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен высказался о состоянии 11-кратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира Йоханнеса Клебо после падения в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

В первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег. Завал начался с падения американца Бена Огдена, который буквально упал на лыжи Клебо, из-за чего норвежец не удержался на ногах и при падении жёстко ударился затылком.

«Я поговорил с ним в машине скорой помощи. Его развернуло, и он ударился затылком о землю. Это ужасно. Дальнейшее обследование он пройдёт в больнице. Он немного вялый, но больше мне пока нечего сказать. Мы с ним нормально поговорили, однако ему необходим медицинский осмотр», — приводит слова Монсена Dagbladet.