Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Коростелёв — 14-й

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после завершения спринта классическим стилем на 10-м этапе в Драммене (Норвегия). Йоханнес в рамках соревновательного дня выиграл пролог, однако в полуфинале жёстко упал и не смог продолжить.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 12 марта):
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2071 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1435.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1136.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1071.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063.
6. Гус Шумахер (США) — 949.
7. Элиа Барп (Италия) — 895.
8. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
9. Андреас Рее (Норвегия) — 825.
10. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 775.
...
14. (13) Савелий Коростелёв (Россия) — 725.