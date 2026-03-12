Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Коростелёв — 14-й

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Коростелёв — 14-й
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после завершения спринта классическим стилем на 10-м этапе в Драммене (Норвегия). Йоханнес в рамках соревновательного дня выиграл пролог, однако в полуфинале жёстко упал и не смог продолжить.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
12 марта 2026, четверг. 19:40 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 12 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2071 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1435.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1136.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1071.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063.
6. Гус Шумахер (США) — 949.
7. Элиа Барп (Италия) — 895.
8. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
9. Андреас Рее (Норвегия) — 825.
10. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 775.
...
14. (13) Савелий Коростелёв (Россия) — 725.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026
Материалы по теме
Драматичный спринт на Кубке мира! Клебо упал, сильно ударился затылком и с трудом поднялся
Драматичный спринт на Кубке мира! Клебо упал, сильно ударился затылком и с трудом поднялся
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android