Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Коростелёв — 14-й

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после завершения спринта классическим стилем на 10-м этапе в Драммене (Норвегия). Йоханнес в рамках соревновательного дня выиграл пролог, однако в полуфинале жёстко упал и не смог продолжить.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (по состоянию на 12 марта):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2071 очко.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1435.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1136.

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1071.

5. Ларс Хегген (Норвегия) — 1063.

6. Гус Шумахер (США) — 949.

7. Элиа Барп (Италия) — 895.

8. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.

9. Андреас Рее (Норвегия) — 825.

10. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 775.

...

14. (13) Савелий Коростелёв (Россия) — 725.