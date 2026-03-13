Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс лидирует, Сундлинг идёт четвёртой

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после завершения спринта классикой на этапе в Драммене (Норвегия), который выиграла шведка Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 12 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1961 очко.

2. Моа Илар (Швеция) – 1686.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 1391.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1044.

5. Надине Фендрих (Швейцария) – 1008.

6. Хейди Венг (Норвегия) — 978.

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 938.

8. Юханна Матинтало (Финляндия) – 925.

9. Аня Вебер (Швейцария) — 892.

10. Линн Сван (Швеция) — 880.

...

17. Дарья Непряева (Россия) — 697.