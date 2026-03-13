Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс лидирует, Сундлинг идёт четвёртой

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 после завершения спринта классикой на этапе в Драммене (Норвегия), который выиграла шведка Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 10, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2026, четверг. 19:53 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:59.6
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+0.8
3
Надине Фендрих
Швейцария
+1.6

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 12 марта):

1. Джессика Диггинс (США) – 1961 очко.
2. Моа Илар (Швеция) – 1686.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1391.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1044.
5. Надине Фендрих (Швейцария) – 1008.
6. Хейди Венг (Норвегия) — 978.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 938.
8. Юханна Матинтало (Финляндия) – 925.
9. Аня Вебер (Швейцария) — 892.
10. Линн Сван (Швеция) — 880.
...
17. Дарья Непряева (Россия) — 697.

