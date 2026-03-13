Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Коростелёв — 77-й

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. В активе норвежца 835 очков.

Второе место занимает ещё один норвежец Ларс Хегген (552). Замыкает тройку француз Жуль Шаппа (490). Российский лыжник Савелий Коростелёв занимает 77-ю строчку (52).

Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026 на 12 марта:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 835 очков. Ларс Хегген (Норвегия) — 552. Жуль Шаппа (Франция) — 490. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 460. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 460. Федерико Пеллегрино (Италия) — 454. Бен Огден (США) — 444. Эвен Нортуг (Норвегия) — 432. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 407. Симоне Мочеллини (Италия) — 392.

77. Савелий Коростелёв (Россия) — (52).