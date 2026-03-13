Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо продолжает лидировать, Коростелёв — 77-й
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка мира – 2025/2026. В активе норвежца 835 очков.
Второе место занимает ещё один норвежец Ларс Хегген (552). Замыкает тройку француз Жуль Шаппа (490). Российский лыжник Савелий Коростелёв занимает 77-ю строчку (52).
Спринтерский зачёт Кубка мира – 2025/2026 на 12 марта:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 835 очков.
- Ларс Хегген (Норвегия) — 552.
- Жуль Шаппа (Франция) — 490.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 460.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 460.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 454.
- Бен Огден (США) — 444.
- Эвен Нортуг (Норвегия) — 432.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) — 407.
- Симоне Мочеллини (Италия) — 392.
....
77. Савелий Коростелёв (Россия) — (52).
Материалы по теме
Комментарии