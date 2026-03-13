Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Дальквист удерживает лидерство, Непряева — 51-я

Шведская лыжница Майя Дальквист лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 720 очков.
Вторую строчку занимает ещё одна представительница Швеции Йоханна Хагстрём (708). Тройку сильнейших замыкает швейцарка Надине Фендрих (700). Россиянка Дарья Непряева располагается на 51-й строчке (77).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:
1. Майя Дальквист (Швеция) – 720.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 708.
3. Надине Фендрих (Швейцария) – 700.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 643.
5. Линн Сван (Швеция) – 612.
6. Колетта Ридцек (Германия) – 579.
7. Моа Илар (Швеция) – 576.
8. Джессика Диггинс (США) – 570.
9. Лаура Гиммлер (Германия) – 516.
10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 493.
…
51. Дарья Непряева (Россия) – 77.