Йоханнес Клебо досрочно выиграл спринтерский и общий зачёты Кубка мира — 2025/2026

11-кратный олимпийский чемпион 29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно стал победителем спринтерского зачёта Кубка мира — 2025/2026 и общего зачёта Кубка мира — 2025/2026.

В спринтерском зачёте Клебо набрал 835 очков и оторвался от ближайшего преследователя — соотечественника Ларса Хеггена — на не отыгрываемые за оставшиеся гонки 283 очка.

В общем зачёте в активе Йоханнеса 1944 очка. От второго места, принадлежащего норвежцу Харальду Амундсену, он оторвался на 525 очков, которые также невозможно отыграть за оставшиеся в календаре сезона Кубка мира соревнования.

