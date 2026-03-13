Скидки
«К этому нужно отнестись серьёзно». Врач сборной Норвегии рассказал о состоянии Клебо

«К этому нужно отнестись серьёзно». Врач сборной Норвегии рассказал о состоянии Клебо
Врач сборной Норвегии Уве Фераген рассказал о состоянии 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после падения в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

«Он в сознании, но это было тяжёлое падение, и к этому нужно отнестись серьёзно. По-видимому, ничего серьёзного, но это зависит от человека», — приводит слова Ферагена NRK.

В первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег. Завал начался с падения американца Бена Огдена, который буквально упал на лыжи Клебо, из-за чего норвежец не удержался на ногах и при падении жёстко ударился затылком.

Драматичный спринт на Кубке мира! Клебо завершил гонку в больнице
Драматичный спринт на Кубке мира! Клебо завершил гонку в больнице
