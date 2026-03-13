Отец Йоханнеса Клебо рассказал, что сегодня отвезёт сына из больницы в Холменколлен

Хокун Клебо, отец 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал, что из больницы отвезёт сына в Холменколлен. Завтра, 14 марта, там пройдёт масс-старт на 50 км свободным стилем.

«Праздничная атмосфера в Драммене сменилась более серьёзными событиями. Но, к счастью, всё выглядит относительно нормально. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Когда получаешь удар по голове, нужно соблюдать все меры предосторожности. Так что скрестим пальцы и надеемся, что всё будет хорошо,

Придётся подождать. Пусть Уве и медицинская команда разберутся. А я позабочусь о том, чтобы доставить его в Холменколлен сегодня в безопасности, и там уже посмотрим», — приводит слова Хокуна Клебо Dagbladet.

Напомним, на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026 в Драммене (Норвегия) в первом полуфинале Клебо, выигравший ранее квалификацию, попал в завал и не смог отобраться в финальный забег. Завал начался с падения американца Бена Огдена, который буквально упал на лыжи Клебо, из-за чего норвежец не удержался на ногах и при падении жёстко ударился затылком.