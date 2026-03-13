Йоханнес Клебо получил лёгкое сотрясение мозга после падения в Драммене

Врач сборной Норвегии Уве Фераген рассказал, что 11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил небольшую травму головы и лёгкое сотрясение мозга после падения в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

«Было заключено, что у него лёгкая травма головы, лёгкое сотрясение мозга. Это значит, что в ближайшие дни ему нужно будет учитывать это. В первую очередь это означает, что он не выйдет на старт 50 км в Холменколлене в субботу.

Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и постоянно оценивать, когда будет правильно возобновить тренировки и возможные предстоящие соревнования. Слишком рано говорить, выйдет ли он на финал Кубка мира в США. Ему относительно хорошо, и сегодня он поедет домой в Тронхейм», — приводит слова Ферагена NRK.