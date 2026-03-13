Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо получил лёгкое сотрясение мозга после падения в Драммене

Йоханнес Клебо получил лёгкое сотрясение мозга после падения в Драммене
Комментарии

Врач сборной Норвегии Уве Фераген рассказал, что 11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил небольшую травму головы и лёгкое сотрясение мозга после падения в полуфинале спринта классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира – 2025/2026, который проходит в Драммене (Норвегия).

«Было заключено, что у него лёгкая травма головы, лёгкое сотрясение мозга. Это значит, что в ближайшие дни ему нужно будет учитывать это. В первую очередь это означает, что он не выйдет на старт 50 км в Холменколлене в субботу.

Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и постоянно оценивать, когда будет правильно возобновить тренировки и возможные предстоящие соревнования. Слишком рано говорить, выйдет ли он на финал Кубка мира в США. Ему относительно хорошо, и сегодня он поедет домой в Тронхейм», — приводит слова Ферагена NRK.

Материалы по теме
Отец Йоханнеса Клебо рассказал, что сегодня отвезёт сына из больницы в Холменколлен
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android